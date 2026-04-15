Предпринимателям Подмосковья рассказали о преимуществах чат-бота МФЦ в МАХ

Предприниматели Московской области могут получить доступ к специальным предложениям от банков-партнеров через подписку на чат-бот «МФЦ Московской области» в мессенджере МАХ. Об этом заявили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова отметила: «Подача документов в МФЦ Подмосковья — первый шаг на пути к запуску бизнеса. Далее предпринимателю нужно открыть расчетный счет и получить бизнес-карту. А подписка на чат-бот МФЦ в МАХ превращает этот процесс в двойной источник выгоды: она обеспечивает удобный канал связи с МФЦ и открывает доступ к бонусам от банков-партнеров».

Специалисты центров «Мои Документы» помогут предпринимателям подключить чат-бот и подробно расскажут о его возможностях. Они также сориентируют по условиям и срокам акций от банков-партнеров. Среди специальных предложений, например, кэшбэк 20% при покупках по бизнес-карте и возврат 100% стоимости продвижения на торговых площадках.