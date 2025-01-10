Чат-бот для профилактики травли в школе запустили в Химках

Тестовый чат-бот для профилактики конфликтов «Бесконфликтная школа» запустили в одном из образовательных учреждений Химок. Реализацию программы проверила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Специальные QR-коды разместили в школе «Лидер» городского округа Химки. Учащиеся с их помощью смогут поделиться своими переживаниями. Конфиденциальная информация будет напрямую отправляться детскому омбудсмену региона.
«Будем ждать реакцию широкого круга школьников. Готовы вносить коррективы в чат-бот с учетом практики его применения», — отметила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.
Отметим, что в разработке бота участвовали представители Минобразования области, психологи, медиаторы и общественники.
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