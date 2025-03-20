Чат-бот для помощи при травле запустят еще в 4 школах Подмосковья

Внедрение чат-бота «Бесконфликтная школа» продолжается в Московской области. К системе быстрой реакции на травлю подключат еще четыре учебных заведения.

Чтобы сообщить о проблеме, необходимо отсканировать код и следовать указаниям чат-бота. Система автоматически передаст информацию в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

«Если вы знаете, что ребенок попал в конфликтную ситуацию, вы всегда можете обратиться за помощью для ее урегулирования к классному руководителю, администрации школы, школьному психологу, советнику по воспитанию или ко мне», — отметила омбудсмен Ксения Мишонова.

По ее словам, иногда взрослые недооценивают серьезность ситуации. В этих случаях QR-код поможет школьникам подать сигнал о помощи. Однако следует помнить, что при возникновении угрозы здоровью и жизни следует срочно обратиться к родителям или сотрудникам полиции.

К чат-боту уже подключили лицей № 1 в Павловском Посаде. В скором времени система начнет работать еще в трех школах, расположенных в Мытищах, Люберцах и Орехово-Зуеве.

В январе 2025 года сервис по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева запустили в пилотном режиме в Химках, Балашихе, Котельниках и Красногорске. За два месяца сотрудникам аппарата уполномоченного по правам ребенка поступило свыше 600 сообщений. В шести случаях потребовалось вмешательство омбудсмена.