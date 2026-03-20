Чат-бот БТИ Московской области заработал в мессенджере MAX

Жители Подмосковья теперь могут быстро узнавать о работе БТИ благодаря новому чат-боту, запущенному в национальном мессенджере MAX.

«Интеграция с национальным мессенджером MAX — это логичный шаг в развитии нашей цифровой среды и внедрении современных цифровых сервисов для удобства жителей Подмосковья», — отметила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Бот поможет: * быстро найти информацию об услугах БТИ; * определить ближайшие филиалы, уточнить их адреса и графики работы; * подписаться на официальный новостной канал БТИ в MAX.

Чтобы начать пользоваться ботом, перейдите по ссылке https://max.ru/btimochat_bot, авторизуйтесь в мессенджере и нажмите «/Start».