Часы вновь появятся на фасаде вокзала в Железнодорожном в этом году

Реплику часов, которые десятилетиями украшали вокзал на станции Железнодорожная, установят на фасаде здания в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Когда станцию Железнодорожная модернизировали к запуску МЦД-4, старый вокзал с часами демонтировали. Сейчас, выполняя просьбу местных жителей, железнодорожники делают реплику старых часов с таким же циферблатом. Их установят на месте буквы О в названии станции, размещенной на южном фасаде.

Работы планируется выполнить до конца года.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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