Часы вновь появятся на фасаде вокзала в Железнодорожном в этом году
Реплику часов, которые десятилетиями украшали вокзал на станции Железнодорожная, установят на фасаде здания в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Когда станцию Железнодорожная модернизировали к запуску МЦД-4, старый вокзал с часами демонтировали. Сейчас, выполняя просьбу местных жителей, железнодорожники делают реплику старых часов с таким же циферблатом. Их установят на месте буквы О в названии станции, размещенной на южном фасаде.
Работы планируется выполнить до конца года.
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