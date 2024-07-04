Часы вновь появятся на фасаде вокзала в Железнодорожном в этом году

Фото: МЖД

Реплику часов, которые десятилетиями украшали вокзал на станции Железнодорожная, установят на фасаде здания в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Когда станцию Железнодорожная модернизировали к запуску МЦД-4, старый вокзал с часами демонтировали. Сейчас, выполняя просьбу местных жителей, железнодорожники делают реплику старых часов с таким же циферблатом. Их установят на месте буквы О в названии станции, размещенной на южном фасаде.

Работы планируется выполнить до конца года.

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