Часы на колокольне Троицкого храма в Раменском заменят на куранты

Реставрация Троицкого храма вышла на финишную прямую. В настоящее время строительные леса переместились с центральной трапезной части на колокольню с двумя пределами — Успенским и Михайло-Архангельским.

Этот этап реставрационных работ станет завершающим штрихом в масштабном проекте по возрождению исторического облика храма. Скоро прихожане смогут любоваться обновленными курантами храма.

«Я думаю, что все будут обращать на это внимание. Это станет украшением нашего города», — отметил настоятель Троицкого храма, благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим.

Визуально колокольня не претерпит существенных изменений и сохранит привычный для горожан облик. Фасад останется в своем оригинальном цвете без каких-либо покрасок. В рамках текущего этапа реставрации будут проведены работы по вычинке фасадного кирпича колокольни, замене крыльца и ремонту входной группы.