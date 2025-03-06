Часы на колокольне Троицкого храма в Раменском заменят на куранты

Реставрация Троицкого храма вышла на финишную прямую. В настоящее время строительные леса переместились с центральной трапезной части на колокольню с двумя пределами — Успенским и Михайло-Архангельским.
Этот этап реставрационных работ станет завершающим штрихом в масштабном проекте по возрождению исторического облика храма. Скоро прихожане смогут любоваться обновленными курантами храма.
«Я думаю, что все будут обращать на это внимание. Это станет украшением нашего города», — отметил настоятель Троицкого храма, благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим.
Визуально колокольня не претерпит существенных изменений и сохранит привычный для горожан облик. Фасад останется в своем оригинальном цвете без каких-либо покрасок. В рамках текущего этапа реставрации будут проведены работы по вычинке фасадного кирпича колокольни, замене крыльца и ремонту входной группы.
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