Часцовскую среднюю школу в Одинцове капитально отремонтируют к сентябрю

Школу в поселке Часцы под Одинцовым капитально отремонтируют. Там обновят окна и двери, коммуникации, мбеель и оборудование. Работы завршат к сентябрю.

Готовность работ уже превысила 34%, рассказали в областном Минстрое.

«На объекте работают 40 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные работы и осуществляет ремонт фасада», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Там заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, становят короба вентиляции. Новый облик получат стены и пол. Также в школе обновят коммуникации, мебель и технику.

Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».