Часцовскую среднюю школу капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года
Капитальный ремонт Часцовской школы продолжается в поселке Часцы в Одинцовском округе. Подрядчик подходит к завершению демонтажных работ, параллельно занимается внутренней отделкой и приводит в порядок фасад здания.
В здании площадью свыше двух тысяч квадратных метров также возведут межкомнатные перегородки, заменят оконные блоки и двери, установят новые короба вентиляции и светильники, а также уложат пол.
Отдельное внимание уделят инженерным системам. Специалисты прокладывают новые сети водоснабжения и канализации, обновляют отопительную систему и меняют электрическую разводку.
После завершения работ в школе установят новые мебель и оборудование.
Работы проходят по государственной программе по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Обновленная Часцовская школа примет учеников уже 1 сентября будущего года.