Часцовскую среднюю школу капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

Капитальный ремонт Часцовской школы продолжается в поселке Часцы в Одинцовском округе. Подрядчик подходит к завершению демонтажных работ, параллельно занимается внутренней отделкой и приводит в порядок фасад здания.

В здании площадью свыше двух тысяч квадратных метров также возведут межкомнатные перегородки, заменят оконные блоки и двери, установят новые короба вентиляции и светильники, а также уложат пол.

Отдельное внимание уделят инженерным системам. Специалисты прокладывают новые сети водоснабжения и канализации, обновляют отопительную систему и меняют электрическую разводку.

После завершения работ в школе установят новые мебель и оборудование.

Работы проходят по государственной программе по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленная Часцовская школа примет учеников уже 1 сентября будущего года.