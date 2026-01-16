Часцовскую школу в Одинцове капитально отремонтируют к сентябрю

Часцовскую школу в Одинцове капитально отремонтируют. Там появятся новые окна, двери, мебель и оборудование. Учреждение планируют открыть 1 сентября.

Ремонт школы в поселке Часцы уже готов на 27%, рассказали в областном Минстрое. Площадь здания составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

«На объекте работают 40 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные работы и осуществляет ремонт фасада», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе ремонта в здании заменят окна и двери, возведут межкомнатные перегородки, покрасят стены, уложат новые полы. Там улучшат коммуникации, приведут в порядок фасад и кровлю.

Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».