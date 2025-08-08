Частотные преобразователи установили на ВЗУ в Кашире по инвестпрограмме

В Кашире завершили установку семи частотных преобразователей на водозаборных узлах и скважинах в деревнях Большое Кропотово и Алатьино. Работы выполнили в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщило Министерство ЖКХ Московской области.

Всего в 2025 году в Подмосковье провели 27 мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Среди крупных проектов — строительство почти двухкилометрового водопровода во Фрязине, реконструкция сетей в Люберцах и Домодедове, а также работы в Богородском, Подольске, Серпухове и других округах.

Улучшения затронули 145 тысяч жителей. Инвестиционные программы финансируются как из бюджета, так и за счет средств предприятий, что позволяет параллельно развивать и крупные, и более локальные, но не менее важные объекты.