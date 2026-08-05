Частный коттеджный поселок выставили на торги в селе Жаворонки

«ДОМ.РФ» выставил на торги частный коттеджный поселок «Литовская деревня», расположенный в селе Жаворонки в Одинцовском округе. Лот включает земельный участок площадью 1,67 гектара и 10 недостроенных коттеджей общей площадью около 2,85 тысячи квадратных метров.

Прием заявок на участие в аукционе открыт до 31 августа.

Поселок состоит из 16 сформированных земельных участков. На 10 из них расположены дома площадью по 285 квадратных метров, готовые примерно на 70%.

Будущий владелец сможет как реализовать отдельные участки, так и развивать поселок по единой концепции. К территории подвелм электричество и газ, на участке оборудовали пруд, еще один расположен вдоль его границы.

Рядом находятся фитнес-клуб, отделение банка, школа, стадион, театральный центр, конные маршруты и Богоявленская церковь. До автобусной остановки «Платформа Жаворонки» — около 360 метров, до железнодорожной станции — 610 метров. До Можайского шоссе — 2,8 километра, до Минского — 3,3 километра, расстояние до МКАД составляет около 25 километров.

Корпорация «ДОМ.РФ» выступает агентом по продаже объекта, который находится в частной собственности. Сервис реализации частной недвижимости компания запустила в 2025 году.

Продавцами могут выступать физические и юридические лица, если объект расположен в России, стоит более 10 миллионов рублей и не имеет юридических ограничений.

В рамках агентского договора «ДОМ.РФ» организует независимую оценку, рекламное продвижение, поиск инвесторов, проведение аукциона и полное юридическое сопровождение сделки.

Торги проходят в формате повышения цены, а право собственности переходит покупателю после расчетов и государственной регистрации сделки. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.