Частные музеи Сергиево-Посадского городского округа вошли в топ-100 музеев Золотого кольца

Восемь частных музеев Сергиево-Посадского городского округа попали в список ста лучших частных музеев, рекомендованных к посещению на туристическом маршруте Золотого кольца России. Среди них — объекты Сергиево-Посадского музейного комплекса, музей «Однажды в сказке», «Кухмистерская» и музей «Троицких блинов».

Список был направлен в аппарат правительства России Союзом частных музеев совместно с Российским союзом туриндустрии еще в октябре 2025 года. Каждый музей прошел тщательный отбор по ряду критериев, включая посещаемость и отзывы на сайтах агрегаторов.

Руководитель Союза частных музеев Семен Жильцов отметил, что для увеличения туристического потока необходимо размещать информацию о музеях на различных ресурсах — в городской навигации, на городских порталах, в справочниках. Также Союз помогает включить экспонаты частных коллекционеров в Государственный каталог России, что защитит предметы искусства в будущем.

Семен Жильцов считает, что необходимо расширять географию туристического маршрута Сергиева Посада, чтобы охватить больше знаковых мест и привлечь путешественников.