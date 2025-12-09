Частная школа в Солнечногорске получила статус социального предприятия

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Частное образовательное учреждение «Смарт Скул» было внесено в реестр социальных предприятий Московской области. Это открывает для школы новые перспективы поддержки.

Статус социального предприятия присваивается организациям, которые осуществляют значимую для общества деятельность, например, в сферах образования, социальной помощи, культуры, а также компаниям, предлагающим товары и услуги для социально уязвимых групп или трудоустраивающим таких граждан.

«Получив этот статус, организация сможет получать субсидии от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и воспользоваться льготной ставкой от Фонда микрофинансирования Московской области. Сейчас в реестре находится 27 организаций городского округа Солнечногорск, активно использующих меры поддержки министерства», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Социальные предприятия из реестра имеют возможность получить льготные кредиты, субсидирование процентных ставок, гранты, а также помощь в продвижении и другие виды поддержки.

Решение о присвоении статуса или отказе принимает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подробности о мерах поддержки можно узнать в муниципальном казенном учреждении «Департамент инвестиционного развития» по адресу: городской округ Солнечногорск, улица Тельнова, дом 3/2, телефон 8 926 457-00-96.