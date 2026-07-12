Частицу Пояса Пресвятой Богородицы передали храму в Серпухове

В храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в деревне Сераксеево передали частицу Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня будет постоянно находиться в храме и станет доступна для поклонения верующих.

В церемонии передачи святыни приняли участие глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат окружного Совета депутатов Алексей Батогов и представители Серпуховского благочиния. Передача частицы Пояса Пресвятой Богородицы стала возможной благодаря сотрудничеству фондов «Русский Крест» и «Благородный».

На протяжении веков Пресвятая Богородица почитается православными верующими как символ веры, надежды и духовного покровительства. Перед ее образом традиционно молятся о мире, здравии, семейном благополучии и укреплении в вере.

«Возможность прикоснуться к частице Пояса Пресвятой Богородицы в своем храме — это большая духовная поддержка. Пусть пребывание святыни в нашем округе принесет мир, благополучие и укрепление веры каждому дому и каждой семье», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.