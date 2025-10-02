Частицу мощей святителя Тихона привезли в Подольск

В Троицкий кафедральный собор в Подольске прибыли мощи святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Принесение состоялось в честь 100-летия со дня кончины выдающегося святого.

У ковчега с частицей мощей святителя Тихона была совершена Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Принесение святыни состоялось по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Всемирного русского народного собора и благотворительного фонда «Царьград», а также комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Отметим, что более 100 лет назад святейший патриарх Тихон совершал богослужение в Троицком кафедральном соборе в день памяти своего небесного покровителя, святителя Тихона Задонского.

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий подчеркнул важность сопричастия каждого человека к истории Отчества. «Мы сами в нынешнее время пишем свою историю, являться должны такими добрыми сподвижниками святейшего патриарха Тихона и молиться ему, чтобы он укрепил нашу землю», — сказал священнослужитель.

Прикладываясь к мощам святителя Тихона, каждый верующий возносит свои молитвы о сокровенном: о здоровье, спасении, смирении и терпении. По словам владыки, главное — молиться искренне. Святыня пробудет в Подольске два дня и затем отправится в Одинцово.