Частичный ремонт кровли завершили в Можайской больнице

В Можайской больнице провели частичный ремонт кровли и привели в порядок кабинет льготного лекарственного обеспечения. Сотрудники уже вернулись на рабочие места после подтопления.

Из-за протечки крыши пострадали потолок и стены кабинета выдачи льготных лекарств. Рабочие удалили старое покрытие, нанесли новую штукатурку, окрасили стены и смонтировали новый потолок. Работы провели после того, как бригада привела в порядок крышу. Мастера административно-хозяйственной части больницы усилили стропила крыши, полностью произвели ремонт обрешетки, прикрепили тепло- и гидроизоляционный материал «Изоспан» и уложили новую металлочерепицу.

В больнице отметили, что кабинет выдачи льготных лекарств переехал на первый этаж для удобства пациентов.

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