Частично восстановлена подача электроэнергии в Серпухове

В городском округе Серпухов после технологического сбоя началось поэтапное восстановление электроснабжения. В ряде многоквартирных домов электричество уже подано, тепло в МКД поступает, аварийные работы продолжаются.

Отключения затронули отдельные сельские населенные пункты, а также улицы Октябрьскую и Бригадную в Серпухове. Все социально значимые объекты — КНС, ВЗУ и шесть котельных — работают по временной схеме.

Авария произошла на подстанции «Ока», где повреждены 24 силовых кабеля. На месте в усиленном режиме работают бригады «Россетей», Калиновских сетей, «Мособлэнерго» и «Мосавс». Для временного энергоснабжения задействованы 46 дизельных генераторов.

На оперативной площадке по адресу Подольская, 2 сформирован мобильный резерв из 38 специализированных машин. Генераторы поэтапно подключаются к трансформаторным подстанциям для восстановления подачи электроэнергии в жилые дома.

По адресам улицы Бригадной — дома 7, 7а, 9 и 11 — доставлены тепловые пушки. Они используются в домах, где параметры отопления временно ниже нормативных.