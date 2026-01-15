Сегодня 12:36 Часть территорий привели в порядок после сильных снегопадов в Коломне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Коломна Подмосковье

Коломенские коммунальные и дорожные службы не прекращают борьбу со снегом: чистят улицы, дворы и дороги. С началом рабочей недели усилия сосредоточились на уборке подходов к социальным объектам: школам, детским садам, поликлиникам.

Не остаются без внимания проезжие части, тротуары, дворовые территории. Второй день активно ведутся работы и на общественных пространствах. «Мы работаем в усиленном режиме, в две смены. Расчищаем, делаем город чище. Привлекаем малую механизацию, со щетками ходят, тротуары расчищают, люди работают, все работаем», — рассказала мастер первого участка отдела благоустройства МБУ «Спецавтохозяйство» Анна Новикова.

И в праздники, и в рабочие дни график один: во вторник, 13 января, работники «Спецавтохозяйства» снова вышли на смену ровно в 7:00. Они ликвидируют снежные завалы в парках, скверах и на площадях. Всего задействовали свыше 200 человек и 74 единицы специализированной техники: тракторы с щетками и ротором, погрузчики, самосвалы и роторные снегоуборщики.

«Мы все силы тратим на уборку территории. Снегопад нам работы привалил. Мы работники района, но нам сказали помочь городу, и мы делаем на своем участке, а потом приезжаем в Коломну помогать, так что трудимся, не покладая рук», — поделился рабочий зеленого хозяйства МБУ «Спецавтохозяйство» Александр Овчинников. Парк Мира, Запрудский парк и территория Коломенского кремля уже приведены в порядок. На очереди другие общественные пространства города.