Часовню в Реутове отремонтируют к 80-летию Победы

Глава Реутова Филипп Науменко возглавил первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Он обозначил основную задачу — дойти до каждого ветерана. Именно на это решение ориентировал президент России Владимир Путин.

В состав организационного комитета вошли депутаты, краеведы, ветераны, представители администрации и служб Реутова.

«Помимо прочего, дал поручение проверить состояние места проведения праздничных мероприятий. Обновим мемориальный комплекс, приведем в порядок часовню, которая несколько лет была закрыта и теперь нуждается в ремонте, чтобы провести в ней праздничную службу. Украсим город символикой Победы, разместим на домах новые муралы», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

Вопросы на первом заседании — часть концепции празднования 80-летия Победы. Предстоит большая подготовка, которую глава города Филипп Науменко будет держать на личном контроле.

В Реутове живет 190 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них — труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, вдовы участников войны и другие категории. Непосредственных участников боевых действий осталось пять человек.