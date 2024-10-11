Часовню в память о погибших в зоне СВО бойцах возведут в Истре в 2025 году

В основание фундамента часовни на Аллее Славы заложили «Капсулу Памяти». Ее посвятили подвигам бойцов, погибших в зоне проведения СВО. Завершат строительство мемориала в 2025 году.

По проекту часовня будет восьмигранной, высотой чуть более 18 метров. Внутри здания в центре расположат большую икону из мозаики, у которой жители смогут помолиться, поставить свечу и отдать дань уважения героям.

«Эта часовня будет стоять здесь на века. Каждый будет сюда приезжать и оставлять здесь свою частичку, помнить наших героев, наших мальчиков. Они все оттуда видят и чувствуют, как мы их помним», — рассказала вдова Александра Белогурова.

Часовню установят на средства местных меценатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подвигах бойцов СВО из Московской области.

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