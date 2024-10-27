Часовню в память о бойцах СВО построят в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу с духовенством Солнечногорского благочиния. Они обсудили взаимодействие органов власти и Церкви, а также наметили планы сотрудничества. В округе построят часовню в память о бойцах специальной военной операции.

На встрече собрались заместители главы, отвечающие за различные направления, а также благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, председатель отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посадской епархии иерей Димитрий Полещук, председатель отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями Сергиево-Посадской епархии иерей Сергий Козлов и члены епархиальных отделов и комиссий Сергиево-Посадского района.

В рамках мероприятия обсуждались важные проекты, включая восстановление храма Воскресения Словущего в деревне Мерзлово и строительство часовни, посвященной памяти павших бойцов специальной военной операции. С инициативой о создании мемориальной святыни, увековечивающей подвиги героев, к главе ранее обратились военнослужащие из Андреевки.

«Это не просто очередное строение, это символ памяти и уважения к тем, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашего отечества. Мы обязаны сохранить память о них, и часовня станет местом, где люди смогут вознести свои молитвы за тех, кто героически защитил родину. Для локации мы выбрали Буровую улицу», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.