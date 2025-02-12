Часовню с иконой Георгия Победоносца отремонтируют в Реутове ко Дню Победы

Реставрация уже началась в часовне, входящей в состав мемориального комплекса, в Реутове. Работы идут по поручению главы городского округа Филиппа Науменко. Завершить их должны в мае.

Вопрос обсудили на очередном заседании организационного комитета по празднованию 80-летия Победы. Специалисты рассмотрели исполнение дорожной карты по главным мероприятиям.

Рабочие сделают в часовне гидроизоляцию цоколя, проведут отопление, заменят штукатурку и кровлю, распишут стены и своды.

«В часовне размещена уникальная икона Георгия Победоносца, выполненная в мозаичной технике. Святой является покровителем воинов, и будет символично освятить часовню в день Победы и провести в ней праздничную службу», — добавил первый заместитель главы городского округа Реутов Алексей Ковязин.

Также в муниципалитете проведут свыше 200 патриотических мероприятий. Ветераны поучаствуют в 65 событиях.