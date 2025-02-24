Часовню отремонтируют в Павлово-Посадском округе

В деревне Игнатово запланировано проведение ремонтных работ часовни. Недавно глава округа Денис Семенов посетил Рахмановский территориальный отдел, где обсудил текущие вопросы благоустройства и планы по улучшению инфраструктуры.

Часовню построил местный житель после трагических семейных событий. Ее отреставрируют силами городской службы. Кроме того, в Рахманово комиссия побывала на территории небольшого местного стадиона.

«Здесь есть футбольное поле и площадка для занятий спортом. В будущем это место может стать центром спортивной жизни для молодежи близлежащих деревень. Денис Олегович поручил ответственным руководителям подготовить необходимые материалы в правительство МО для того, чтобы стадион включили в программу усовершенствования», — сообщили в администрации округа.

Также в весенне-летний период у сельской почты планируют заасфальтировать площадку под парковку и произвести ямочный ремонт на пешеходных дорожках в сквере.