Часовню на въезде в микрорайон Красный Электрик приведут в порядок в Ногинске

В следующем году микрорайон Красный Электрик отметит 75 лет со дня своего основания. Глава Богородского округа Игорь Сухин и депутат Олег Пушенок обсудили планы по улучшению инфраструктуры населенного пункта, учитывая пожелания местных жителей.

Одним из ключевых вопросов стало благоустройство часовни на въезде в микрорайон. Жители предложили создать удобные пешеходные подходы и парковку. Для решения этой задачи планируется сотрудничество с управлением дорожного хозяйства и архитектуры.

Не менее важным аспектом обсуждения стал сквер ветеранов, где мемориал нуждается в обновлении. Эксперты помогут определить, как лучше реконструировать или заменить памятные объекты, принимая во внимание мнения местных жителей.

Также запланированы работы над детской спортивной площадкой на Московской улице, где добавятся современные игровые элементы и новые турники.

История Красного Электрика началась в 1951 году с создания электрической подстанции, и с тех пор микрорайон активно развивался. За последние годы здесь произошло множество изменений, что демонстрирует стремление жителей сделать свой дом более комфортным и красивым.