Часовню Георгия Победоносца в Реутове отремонтируют к 80-летию Победы
Обновление часовни Святого великомученика Георгия Победоносца продолжается в городской округе. Глава муниципалитета Филипп Науменко поставил задачу завершить капитальный ремонт к юбилейной дате.
Планируется обновить внешний и внутренний облик сооружения: заменить кровлю, покрасить стены, а также восстановить росписи, киоты и иконы.
Заместитель главы Реутова Владимир Покамин рассказал, что специалисты в настоящее время активно проводят внутренние строительно-монтажные работы. Сейчас на объекте работают три человека. Когда установится теплая погода и начнется ремонт фасада, к ним присоединятся еще пятеро рабочих.
Часовня была построена в 2001 году в память о воинах, погибших за веру и Отечество. Она является частью мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество» и приписана к храму Казанской иконы Божией Матери. Обновление памятного сооружения станет важным шагом в сохранении исторической памяти и духовного наследия города.