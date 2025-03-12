Часовню Георгия Победоносца в Реутове отремонтируют к 80-летию Победы

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Реутов

Обновление часовни Святого великомученика Георгия Победоносца продолжается в городской округе. Глава муниципалитета Филипп Науменко поставил задачу завершить капитальный ремонт к юбилейной дате.

Планируется обновить внешний и внутренний облик сооружения: заменить кровлю, покрасить стены, а также восстановить росписи, киоты и иконы.

Заместитель главы Реутова Владимир Покамин рассказал, что специалисты в настоящее время активно проводят внутренние строительно-монтажные работы. Сейчас на объекте работают три человека. Когда установится теплая погода и начнется ремонт фасада, к ним присоединятся еще пятеро рабочих.

Часовня была построена в 2001 году в память о воинах, погибших за веру и Отечество. Она является частью мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество» и приписана к храму Казанской иконы Божией Матери. Обновление памятного сооружения станет важным шагом в сохранении исторической памяти и духовного наследия города.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте