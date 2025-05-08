Часовню Георгия Победоносца в Реутове освятили после реставрации
Часовня Георгия Победоносца входит в состав мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество». В этом году в ней провели реставрацию: отремонтировали кровлю, покрасили засад, расписали стены и установили иконы. В торжественном освящении места принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Церемонию посетил и глава городского округа Филипп Науменко, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, а также военнослужащие и жители.
«Стоя здесь, мы особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем: герои живы, пока жива память о них. Будут ли с благодарностью, со слезами на глазах, вспоминать об этом спустя 100-200 лет, зависит в том числе от нас с вами», — сказал Брынцалов.
Георгий Победоносец почитается как покровитель воинства, всей земли русской и Московской области. Часовня станет местом для прошения о тех, кто и сейчас несет службу. В преддверии 9 мая служители места вспомнят о воинах, отдавших жизни в годы ВОВ.
Филип Науменко поблагодарил строителей и мастеров. Благодаря им теперь в часовне есть святые покровители всех родов войск: Серафим Саровский, Федор Ушаков, Игорь Черниговский, Александр Невский. К ним можно прийти, поклониться и вспомнить погибших бойцов.
В завершение чина участники возложили цветы к мемориальному комплексу.