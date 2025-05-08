Часовню Георгия Победоносца в Реутове освятили после реставрации

Часовня Георгия Победоносца входит в состав мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество». В этом году в ней провели реставрацию: отремонтировали кровлю, покрасили засад, расписали стены и установили иконы. В торжественном освящении места принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемонию посетил и глава городского округа Филипп Науменко, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, а также военнослужащие и жители.

«Стоя здесь, мы особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем: герои живы, пока жива память о них. Будут ли с благодарностью, со слезами на глазах, вспоминать об этом спустя 100-200 лет, зависит в том числе от нас с вами», — сказал Брынцалов.