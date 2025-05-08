Часовню Георгия Победоносца после реконструкции заново освятили в Реутове

Церемонию посетили глава городского округа Реутов Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Мы заново освещаем храм, входящий в мемориальный комплекс Реутова, чтобы каждый мог прийти и помолиться за воинов, отдавших жизнь за Отечество», — произнес перед началом службы Владыка Николай.

Часовню Великомученика Георгия Победоносца возвели в 2001 году. Здание храма обновили как внутри, так и снаружи: отремонтировали стены, полностью поменяли крышу, установили систему отопления. В часовне появились новые иконы, а помещения украсила художественная роспись.

После освящения Владыка Николай вручил Архиерейские грамоты художникам Андрею Калькаеву и Алексею Смирнову-Воскресенскому. Они внесли большой вклад в оформление храма. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.