Минэкологии Подмосковья: акция «Час Земли» пройдет 28 марта

Двадцать восьмого марта состоится крупнейшая экологическая акция — «Час Земли». Она проходит с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и направлена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме истощения природных ресурсов. В этот день организаторы акции призывают людей на один час отключить внутреннее освещение зданий и архитектурно-художественную подсветку.

Ежегодно в акции участвуют более двух миллиардов человек из более чем 180 стран мира. В России одним из самых активных регионов является Московская область.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Подмосковье традиционно является одним из самых активных регионов в рамках акции. Ежегодно большинство муниципальных образований Подмосковья присоединяются к „Часу Земли“».