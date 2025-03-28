«Час транспорта» прошел в администрации Дмитровского округа

На совещании, которое провел глава округа Иван Курданин, присутствовали руководители двух основных перевозчиков — МАП № 9 города Долгопрудный Мострансавто и предприятия «ДмитровЛайн». Темой обсуждения стали вопросы, связанные с повышением качества автобусных перевозок.

Целью встречи стал анализ жалоб жителей муниципалитета на работу автобусов и маршрутных такси и выработка совместных решений для устранения недостатков.

Транспортное обслуживание жителей Дмитровского округа осуществляется по 45 маршрутам (36 — «Мострансавто», девять— «Дмитролайн»). Одним из основных запросов жителей является обновление транспортных средств. В прошлом году округ получил 11 новых автобусов большого класса и один — малого.

Чтобы четко контролировать состояние «маршруток» перед выходом на линию, было решено создать телеграм-чат, куда водители будут помещать фотографии своих транспортных средств перед началом работы.

«Автобусы и маршрутные такси должны выходить на линию чистыми, строго по расписанию, чтобы работой общественного наземного транспорта в нашем округе были довольны жители. Это наша с вами задача, которую вместе будем выполнять, — подчеркнул Иван Курданин.