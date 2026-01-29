Час патриотизма прошел в школе Серебряных Прудов

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметили в округе 27 января. В честь этого события в Центральной библиотеке округа Серебряные Пруды состоялось мероприятие «Неутихающая боль блокады».

Участниками встречи стали учащиеся и воспитанники отряда «Юнармия» школы имени Маршала Чуйкова. Мероприятие открыл заместитель главы администрации округа, писатель и краевед Алексей Волков. В своем вступительном слове он подчеркнул важность сохранения исторической правды и роль подрастающего поколения в защите памяти о подвиге предков.

Центральной частью встречи стало выступление председателя Совета ветеранов Бориса Ефимцева. Опираясь на архивные факты и свидетельства очевидцев, он воссоздал перед слушателями картину 872 дней мужества.

«Речь шла не только о сухих цифрах, но и о человеческих судьбах: о легендарной „Дороге жизни“, о трагических 125 граммах хлеба — суточной норме выживания — и о „маленьких героях“ Ленинграда, детях, которые трудились у станков наравне со взрослыми под непрекращающимися обстрелами», — поделились организаторы.

В завершение памятного часа провели минуту молчания.