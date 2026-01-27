Час памяти жертв Холокоста пройдет в Зарайске

Сегодня во Дворце культуры имени Леонова состоится памятное мероприятие, приуроченное к одной из самых трагических дат в мировой истории — Международному дню памяти жертв Холокоста. Информационный час начнется в 14:00 и соберет жителей округа, чтобы отдать дань уважения миллионам погибших.

Организаторы подготовили программу, которая выходит за рамки простого перечисления исторических фактов. Главная задача встречи — проиллюстрировать масштаб трагедии через призму личных человеческих судеб. Зрителям представят архивные данные и свидетельства.

«Сохранение исторической памяти — это наш долг перед прошлым и залог безопасности в будущем. Мы должны помнить об этих уроках истории, чтобы не допустить возрождения идеологии ненависти», — отметили во Дворце культуры.

Администрация ДК имени Леонова приглашает жителей присоединиться к мероприятию. Вход свободный.