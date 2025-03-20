Час памяти жертв Хатынской трагедии пройдет в Химках

Час памяти будет посвящен событиям Великой Отечественной войны в деревне Хатынь в 1943 году. Мероприятие проведут в Доме культуры «Луново» 20 марта в 17:00.

Карательный отряд из мести за убийство нескольких немецких военнослужащих заживо сжег и расстрелял 149 жителей деревни Хатынь. Это трагедия стала одним из самых известных примеров зверств фашистов, но не единственным: во время Великой Отечественной войны нацисты сожгли более 600 сел.

Час памяти пройдет в рамках муниципальной патриотической программы, которая реализуется в округе с июля прошлого года. Ее основная цель — объединить поколения вокруг общих интересов: изучения истории и сохранения традиций нашей страны.

«В рамках масштабной программы, которая реализуется в Химках под слоганом „Успех V единстве поколений“, проводятся различные лекции и мастер-классы. Важно помнить историю и передавать ее молодым поколениям», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.