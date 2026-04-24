Час памяти жертв Чернобыльской катастрофы прошел в Воскресенске

Мероприятие под названием «Чернобыль — катастрофа века» состоялось в Белоозерской городской библиотеке. Встречу посвятили Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф и тем, кто 40 лет назад ликвидировал последствия крупнейшей техногенной катастрофы XX века.

В мероприятии участвовали учащиеся лицея № 23 и почетные гости — депутат окружного совета Галина Романова и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, Андрей Опрышко и Павел Пантюшин.

Сотрудники библиотеки рассказали школьникам об аварии, которая произошла на Чернобыльской АЭС. Ребята также посмотрели фильм «Секунды до катастрофы — Авария на Чернобыльской АЭС».

В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС участвовали сотни тысяч человек со всех республик и городов Советского Союза. Почетные гости подчеркнули, что защищать свою родную землю, свое Отечество — это значит всегда быть готовым прийти на помощь в любой самой страшной беде.

Час памяти был организован в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».