Час мужества провели для школьников Лыткарина

Библиотекари подготовили для детей экскурс в историю, которая уже более восьми десятилетий служит примером патриотизма. Школьникам напомнили о событиях весны 1942 года: тогда, после того как его самолет был сбит в бою, раненый летчик оказался один в тылу врага. Невероятная жажда жизни и преданность долгу помогли ему совершить невозможное — в течение 18 суток он пробивался к своим, большую часть пути преодолевая ползком через заснеженные леса.

«После тяжелого ранения Маресьев лишился обеих ног, но трагедия не сломила его дух. Ребята слушали о том, как Алексей Петрович заново учился ходить на протезах и даже танцевать, чтобы доказать медицинской комиссии свою пригодность к полетам. Его упорство увенчалось успехом: в 1943 году он вернулся за штурвал и принял участие в переломных сражениях на Курской дуге. Всего за годы Великой Отечественной войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов, лично сбив 11 вражеских самолетов», — сообщили организаторы.

Библиографы отметили, что имя Маресьева навсегда вписано не только в военную летопись, но и в историю вечной памяти: именно он в 1967 году участвовал в торжественной церемонии зажжения Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Центральное место на тематической выставке «Герои Великой Отечественной войны», организованной к мероприятию, заняло произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».