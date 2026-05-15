Час краеведения об истории Вереи прошел в школе в Наро-Фоминском округе

Мероприятие под названием «Верея — маленький город с большой историей» провели сотрудники ДК «Таширово» СП «Восток» ЦДК «Звезда» на базе Наро-Фоминской школы № 4. Школьники узнали много удивительных фактов о самом маленьком, но при этом одном из самых древних городов Подмосковья.

История Вереи уходит корнями в XIII столетие, а официальное первое упоминание датируется 1371 годом. В середине XV века город был центром удельного княжества. А благодаря удобному расположению на крупнейших торговых путях — реках Оке и Протве — Верея стала крупнейшим по населению городом Московского уезда. Сегодня город имеет статус самого маленького в Московской области.

Школьники узнали, что только в Верее можно по-настоящему ощутить дух уездного города XVIII века. Здесь сохранились множественные постройки времен императрицы Екатерины Великой, в том числе торговые ряды XVIII-XIX веков, которые помнят шаги купцов и звон монет столетней давности.