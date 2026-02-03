«Чайные посиделки» прошли в поселке имени Дзержинского в Можайском округе

Зрителей встречали горячим ароматным чаем и сладкими угощениями. Вокально-инструментальный ансамбль «Чистое небо» исполнил для гостей знакомые всем поколениям рок-баллады, эстрадные композиции и лиричный блюз. Музыканты не ограничились ролью исполнителей, активно вовлекая публику в процесс, с радостью участвуя в конкурсах и общаясь со зрителями между песнями.

Даже после завершения концертной программы публика долго не хотела отпускать артистов. Гости с удовольствием общались с музыкантами, благодарили за выступление, и делали памятные фотографии.

«Получился очень зажигательный, но при этом теплый и уютный вечер. Гости совершенно разных возрастов общались между собой, с нами. Репертуар для этого концерта понравился как молодежи, так и старшему поколению, равнодушных не осталось», — отметили музыканты.