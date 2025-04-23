C начала года жители Подмосковья купили свыше 19 тысяч тонн чая

На прилавках магазинов Подмосковья представлен чай в широком ассортименте: зеленый, черный, листовой, в пакетиках или пирамидках. С начала года жители региона купили выше 19 тысяч тонн разных сортов этого вида продукции. Спрос среди покупателей за три месяца вырос на 10%, подсчитали в региональном Минсельхозпроде.

Производством чая занимаются и подмосковные предприятия, например, ГК «Май» из Фрязино, ООО «Фабрика «Ахмад Ти» из Мытищ и ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» из Подольска. Все фирмы региона в прошлом году выпустили 33,4 тысячи тонн данного вида продукции.

Чай оказывает тонизирующее действие и богат витаминами и аминокислотами. В Роскачестве этот вид напитка назвали хорошей альтернативой кофе. Кофеина в черном и зеленом чаях в разы меньше, однако выпивать более 3-5 чашек все же не рекомендуется. Это может вызвать перевозбуждение нервной системы и привести к нарушениям сна.