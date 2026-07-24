Бывшую узницу фашистских концлагерей поздравили с 98-летием в Лобне

Первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев поздравил с 98-летием Екатерину Петровну Беличенко — бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей. Он вручил ей поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, а также букет цветов и памятный подарок от главы города Анны Кротовой.

Владимир Зиновьев отметил, что поколение людей, переживших войну, остается живой связью с историей и нравственным ориентиром для будущих поколений. По его словам, пример мужества и стойкости Екатерины Петровны всегда будет служить ориентиром для жителей города.

В Лобне особое внимание уделяют ветеранам и представителям старшего поколения. Для них организуют праздничные мероприятия, оказывают адресную помощь и поздравляют с памятными датами.

В преддверии Дня Победы в этом году подарки и продуктовые наборы получили 107 тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.