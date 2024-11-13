Бывшую базу отдыха «Алмаз» под Солнечногорском выставили на торги

Бывшую базу отдыха «Алмаз» в поселке Шишовка под Солнечногорском выставили на торги. Имущественный комплекс площадью более 3,9 тысячи квадратных метров включает в себя спальные корпуса, клуб, мастерские и другие помещения и располагается на шести гектарах земли.
Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, бывшую базу включили в этом году в прогнозный план приватизации.
Аукцион в электронной форме проведут 21 ноября. Стартовая цена лота составляет 52 866 283 рублей.
Узнать подробнее о выставленных на торги объектах можно на интерактивной карте на сайте Минмособлимущества.
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