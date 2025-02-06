Бывшим узникам концлагерей вручили медали к 80-летию Победы в Красногорске
Станислав Каторов вручил юбилейные медали к 80-летию Победы труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей. В муниципалитете проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны. Все они также получат выплату по 80 тысяч рублей и звание Почетного гражданина Ленинского округа.
Награды ветеранам учредил в 2024 году президент России Владимир Путин.
«2025 год провозглашен президентом Годом защитника Отечества. В Ленинском округе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны. В этот юбилейный год, к 80-летию Победы, каждый из них получит выплату в 80 тысяч рублей и звание почетного жителя Ленинского округа. С глубоким уважением к нашим героям, чья стойкость и храбрость подарили нам светлую надежду!», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.
Среди награжденных — Любовь Ивановна Платонова. Она родилась в концлагере «Норд» в Кенигсберге. Свои первые месяцы жизни Любовь Ивановна провела в медицинском блоке этого лагеря. Для многих детей исход был трагическим из-за проводимых жестоких и нечеловечных опытов. Она перенесла черную оспу и была подвержена радиации, став единственной выжившей среди детей в этом блоке.
Станислав Каторов также наградил Виктора Николаевича Литвинцева — труженика тыла и ветерана труда. Когда началась война, ему было 13 лет. Свою деятельность он посвятил атомной энергетике. В 1946 году Виктор Николаевич получил медаль «За доблестный труд».
Юбилейную медаль к 80-летию Победа получили бывшие узники концлагерей Пелагея Федотьевна Маслова и Мария Егоровна Серкина, а также труженицы тыла Нина Ивановна Алексеева, Зоя Ивановна Александрова и Мария Петровна Кузнецова.
Ветераны на личной встрече с главой рассказали о своей жизни и годах Великой Отечественной войны.