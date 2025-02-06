Бывшим узникам концлагерей вручили медали к 80-летию Победы в Красногорске

Станислав Каторов вручил юбилейные медали к 80-летию Победы труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей. В муниципалитете проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны. Все они также получат выплату по 80 тысяч рублей и звание Почетного гражданина Ленинского округа.

Награды ветеранам учредил в 2024 году президент России Владимир Путин.

«2025 год провозглашен президентом Годом защитника Отечества. В Ленинском округе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны. В этот юбилейный год, к 80-летию Победы, каждый из них получит выплату в 80 тысяч рублей и звание почетного жителя Ленинского округа. С глубоким уважением к нашим героям, чья стойкость и храбрость подарили нам светлую надежду!», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Среди награжденных — Любовь Ивановна Платонова. Она родилась в концлагере «Норд» в Кенигсберге. Свои первые месяцы жизни Любовь Ивановна провела в медицинском блоке этого лагеря. Для многих детей исход был трагическим из-за проводимых жестоких и нечеловечных опытов. Она перенесла черную оспу и была подвержена радиации, став единственной выжившей среди детей в этом блоке.