Бывший пионерлагерь «Юность» восстановят в Клину

Бывший пионерский лагерь «Юность» в деревне Николаевка городского округа Клин восстановят и превратят в туристический объект. Найден инвестор, который готов заняться проведением работ.
Комплекс состоит из 19 строений, среди которых пять спальных корпусов, недостроенный клуб-столовая, административное здание, дом сторожа, склад и овощехранилище. Также инвестору достался участок площадью 9,6 гектара. Новый владелец намерен провести ревизию, обследовать имущество, а затем начать развитие территории в туристическом направлении.
За бывший пионерлагерь на торгах «сражались» два претендента.
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