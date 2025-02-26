Бывший пионерлагерь «Юность» восстановят в Клину

Бывший пионерский лагерь «Юность» в деревне Николаевка городского округа Клин восстановят и превратят в туристический объект. Найден инвестор, который готов заняться проведением работ.

Комплекс состоит из 19 строений, среди которых пять спальных корпусов, недостроенный клуб-столовая, административное здание, дом сторожа, склад и овощехранилище. Также инвестору достался участок площадью 9,6 гектара. Новый владелец намерен провести ревизию, обследовать имущество, а затем начать развитие территории в туристическом направлении.

За бывший пионерлагерь на торгах «сражались» два претендента.