Бывший лечебный корпус подмосковной усадьбы Успенское реконструируют

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила проект реконструкции санаторного корпуса в усадьбе Успенское. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Проект предусматривает обновление лечебного корпуса санатория, построенного в 1970-е годы. Это здание считается ценным примером советского модернизма.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что проект демонстрирует бережный подход к архитектурному наследию: задача заключается в том, чтобы объединить два разных по эпохе здания в гармоничный ансамбль. По ее словам, советское здание сохраняет свой исторический характер, а современные элементы добавлены аккуратно и ненавязчиво.

Фасады корпуса оформят в нейтральной гамме с гладкими зеркальными поверхностями, благодаря чему объем лучше впишется в ландшафт. Кровля станет эксплуатируемой, на ней смогут проводить культурные мероприятия с видом на природу.

Одним из ключевых этапов станет разбор закрытого перехода, который связывал два здания и нарушал облик усадьбы. На его месте создадут открытую многофункциональную площадку для фестивалей и событий — она станет центральным пространством ансамбля.

После завершения реставрации историческая усадьба, связаная с именами Левитана и Чехова, получит новое культурное назначение. Бывший санаторный корпус превратят в центр с творческими мастерскими, лекциями и выставками. Проект разработало архитектурное бюро «4 измерение».