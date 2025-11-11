Бывший аэродром «Быково» выставят на торги для создания промышленной зоны

Министерство имущественных отношений совместно с корпорацией «ДОМ.РФ» приняли решение выставить на торги неиспользуемое федеральное имущество бывшего аэропорта Быково в Раменском округе. Территория подходит для создания промышленно-логистической зоны.

«В настоящее время „ДОМ. РФ“ полностью сформировал пакет документов к предстоящим торгам, этому предшествовала большая работа, в том числе подготовка схемы границ расположения земельного участка и технических планов объектов капитального строительства с привязкой к участку», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Участок находится рядом с крупным логопарком площадью около 180 гектаров, где уже работает развитая инфраструктура и размещены крупные арендаторы. Такое соседство делает площадку перспективной для инвесторов.

«Мы считаем необходимым привлекать инвестиции и повышать эффективность использования государственных активов. Поэтому руководство области совместно с федеральными органами пришло к выводу, что аэропорт „Быково“, закрытый более 15 лет назад, целесообразно представить вниманию потенциальных инвесторов», — пояснил вице-губернатор Московской области, курирующий имущественный блок, Владимир Локтев.

По его словам, продажа запланирована на ближайшие два года. На продажу планируют выставить комплекс недвижимости, который включает десять зданий и сооружений, расположенных на трех земельных участках общей площадью около 57 гектаров.