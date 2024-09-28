Бывшему воину-афганцу газифицировали дом в Коломне по льготной программе

В городском округе Коломна в частном доме ветерана боевых действий в Афганистане провели газ по льготной программе. Всего с начала года с помощью мер дополнительной поддержки газифицировали более 20 домовладений.

Бывший воин-афганец построил дом в селе Нижнее Хорошово. Он воспользовался льготой на газификацию, по которой ему установили газовый котел.

«Программа помогла сэкономить! Газ есть — теперь планирую перебираться в село на постоянное проживание. Мне здесь нравится: тихо, спокойно, электричка рядом», — поделился он.

Отметим, свыше 20 жителей Коломны провели газ в частных домах по льготной программе с начала 2024 года. Из них восемь человек имеют категорию «Ветеран боевых действий». А за три года работы социальной программы в муниципалитете газом обзавелись порядка 300 частных домовладений.

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