Бывшего начальника воскресенского отдела УМВД осудят за мошенничество

Воскресенский суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
Он пытался привлечь невиновную местную жительницу к преступлению. Экс-начальник УМВД сказал ей, что следователь рассматривает вопрос о ее причастности, и пообещал решить этот вопрос за шесть миллионов рублей.
Правоохранители задержали мужчину при получении последней части от этой суммы.
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