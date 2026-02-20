Прокуратура направила в суд дело бывшего главы Сергиева Посада

В Московской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова, его супруги Ольги Акуловой и их пособников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

По данным следствия, в период с июля 2018 года по август 2024 года директор МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.» Каминская, действуя в сговоре с главой округа Акуловым, трудоустроила в многофункциональный центр 8 номинальных сотрудников. Эти лица фактически не исполняли свои трудовые обязанности, но регулярно получали заработную плату. За время фиктивной деятельности они похитили более 18 млн рублей.

Также с мая 2022 года по август 2024 года Акулов, его супруга и Каминская организовали заключение фиктивных договоров возмездного оказания услуг между МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.» и родственником обвиняемого. Таким образом они похитили более 1 млн бюджетных средств.

Ранее бывшая директор территориального многофункционального центра была осуждена к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 450 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.