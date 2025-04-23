Бывшее здание коррекционной школы отремонтируют в Лобне

Глава города Лобня Анна Кротова провела инспекцию здания, где ранее располагалась коррекционная школа. В прошлом году Школа мозаики, работающая на базе этого учреждения, стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика 2024».
Призовые средства было решено направить на ремонт помещений. В рамках ремонта планируется обновить все кабинеты школы, заменить внутренние инженерные системы и провести локальный ремонт кровли. Эти работы создадут комфортные условия для воспитанников Школы мозаики.
Кроме того, после завершения ремонта руководитель школы отец Димитрий Котов сможет воплотить в жизнь еще одну идею — открыть художественную галерею. В этом пространстве будут выставляться работы юных художников, а посетители смогут познакомиться с их творчеством.
Также рассматривается возможность использования обновленных помещений для размещения некоторых подразделений городских учреждений культуры.
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