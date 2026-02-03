Бывшее общежитие в Тимоново начали приводить в порядок в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск состоялась встреча представителей администрации с жителями дома № 31 на улице Подмосковная в микрорайоне Тимоново. Ранее здание долгое время считалось проблемным, так как числилось нежилым и не имело полноценного обслуживания.

Три месяца назад объект перешел под управление муниципальной управляющей компании «ДЕЗ». В ходе диалога жильцам подробно рассказали о выполненных работах и планах на весенне-летний сезон.

Здание бывшего общежития общей площадью 3415 квадратных метров было передано в муниципальную собственность от Минобороны РФ как нежилой объект. По словам заместителя главы Солнечногорска Эдуарда Машковцева, администрация уже инициировала судебные процедуры для перевода дома в статус многоквартирного. Несмотря на это, по поручению главы округа Константина Михалькова в доме уже проводится комплекс мероприятий по приведению его в нормативное состояние. Одним из первых шагов стало восстановление системы отопления.

«Мы расставили приоритеты: на инженерных коммуникациях установили дополнительные насосы, что позволило гарантированно обеспечить отопление в этом доме, о чем жители нас поблагодарили. Также мы навели здесь порядок, вывезли более 200 кубометров мусора, очистили все этажи, лестницы», — рассказал директор МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Юрий Гацман.

С наступлением теплого периода запланированы капитальный ремонт подвального помещения, модернизация системы горячего водоснабжения с переходом на двухтрубную схему, ремонт крыши и другие работы.

«Муниципальная управляющая компания полностью приняли дом на обслуживание: провели ремонт инженерного оборудования в подвале, сейчас занимается косметическим ремонтом и рядом мероприятий, чтобы дом находился в эксплуатируемом рабочем состоянии. На встрече мы уточнили у жителей их пожелания, узнали насколько их удовлетворяет работа, которую мы проводим», — отметил заместитель главы городского округа Эдуард Машковцев.

«Мы сейчас живем очень хорошо. У меня три года не было отопления в моей квартире, но, как пришел МБУ „ДЕЗ“, у меня батареи горячие и стало комфортно. Внешний вид преобразился, будут крышу крыть, большое спасибо за все», — сказала жительница дома № 31 по улице Подмосковная Светлана Полторапавлова.

Как сообщил Эдуард Машковцев, первое судебное заседание по вопросу перевода здания в жилое назначено на 5 марта.