Бывшая чемпионка СССР по парашютному спорту стала успешным бегуном после 45 лет

Мастер спорта международного класса по парашютному спорту и абсолютная чемпионка СССР 1990 года Ирина Ермакова в свои 45 лет решила попробовать себя в новом виде спорта — беге. Сейчас за ней более 30 марафонов и 4 ультрамарафона.

Родилась Ирина в брянском поселке Гобики. Ее любовь к спорту началась случайно — после участия в военно-спортивной игре «Орленок». После этого ее стали брать на соревнования. Затем была мечта о парашютном спорте, и в 12 лет она сделала первый прыжок. Всего в ее карьере 1342 прыжка с парашютом. В 1987 году стала кандидатом в мастера спорта, через два года — мастером спорта. А в 1990 году она выиграла чемпионат СССР по парашютному многоборью и стала абсолютной чемпионкой Союза.

После карьеры в парашютном спорте и рождения троих детей Ирина работала учителем. А в 2000 году переехала в Котельники. Тогда спорт ушел на второй план.

Но в 45 лет Ирина снова вернулась к активной спортивной жизни — начала бегать. Недавно она вернулась с марафона в Петербурге, где пробежала 10 километров за 49 минут. А сейчас готовится к Московскому марафону в сентябре.

Самый сложный забег в карьере Ирины — 55 километров в Териберке под Мурманском с набором высоты 2600 метров. Она бежала 11 часов и заняла третье место в категории 50+.

«Бег после 50 — это путешествие, — говорит она. — Можно увидеть города, страны, познакомиться с людьми».

Сейчас Ирина тренируется четыре-пять раз в неделю и возглавляет локацию «5 верст» в Котельниках. Она помогает обычным людям бегать и заражает их своим примером. И уже планирует марафон в Карелии осенью следующего года.