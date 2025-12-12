«Быть участником — это честь». Ветеран СВО Сергей Сафин — о проекте «Герои Подмосковья»
Ветеран СВО Сергей Сафин рассказал об обучении по проекту «Герои Подмосковья»
Второй очный модуль программы «Герои Подмосковья» завершился в мастерской управления «Сенеж». Участники изучили государственное управление, экономику и финансы. Своим опытом поделился один из финалистов — Сергей Сафин.
Сергей Сафин служил в Вооруженных силах, участвовал в спецоперации. Теперь его новая миссия — работа на благо общества. На каждом этапе обучения он показывает высокие результаты, а полученные знания применяет на практике. Его наставником стал глава Раменского округа.
«Быть участником данной программы — это честь. Когда ты прошел через это жесточайшее сито отбора, проходил тесты, собеседования и оказался финалистом, ты понимаешь, что на тебе лежит груз ответственности», — сказал он.
Впереди финалистов ждут стажировки под руководством наставников. Каждый из них — с боевыми заслугами и наградами. Программа поможет им занять руководящие должности в государственных учреждениях или частных компаниях.