Второй очный модуль программы «Герои Подмосковья» завершился в мастерской управления «Сенеж». Участники изучили государственное управление, экономику и финансы. Своим опытом поделился один из финалистов — Сергей Сафин.

Сергей Сафин служил в Вооруженных силах, участвовал в спецоперации. Теперь его новая миссия — работа на благо общества. На каждом этапе обучения он показывает высокие результаты, а полученные знания применяет на практике. Его наставником стал глава Раменского округа.

«Быть участником данной программы — это честь. Когда ты прошел через это жесточайшее сито отбора, проходил тесты, собеседования и оказался финалистом, ты понимаешь, что на тебе лежит груз ответственности», — сказал он.